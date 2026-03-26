Все частные клиники российского региона отказались от абортов

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:20, 26 марта 2026

Все частные клиники Свердловской области отказались от абортов
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Свердловской области все частные клиники отказались от проведения абортов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на близкий к региональному Минздраву и источник.

Отмечается, что клиники самостоятельно приняли решение исключить прерывание беременности из перечня услуг. «Причем это произошло даже несмотря на то, что в некоторых клиниках были все условия, предписанные федеральным законодательством, и, по идее, они могли спокойно проводить аборты», — подчеркнул собеседник агентства.

Информацию об этом журналистам подтвердили в Минздраве Свердловской области. В ведомстве заявили, что процедуру теперь проводят исключительно в государственных медицинских учреждениях в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что все частные клиники как минимум в 14 регионах отказались от проведения абортов. Еще в 34 субъектах процедуру перестали проводить 30 процентов коммерческих медучреждений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok