В 14 регионах России все коммерческие клиники отказались от проведения абортов

Все коммерческие клиники в 14 регионах России отказались от проведения абортов. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает РИА Новости.

Сообщается, что еще в 34 российских регионах более 30 процентов частных клиник отказались от проведения процедур по прерыванию беременности.

По словам Лукьянова, после совершения аборта женщина может всю жизнь испытывать чувство глубокого сожаления о содеянном, потому что «совершен грех». Он добавил, что выходом из этой ситуации для нее может стать исповедь, покаяние, а также «деятельное участие в профилактике абортов в обществе».

Ранее сообщалось, что от проведения абортов в России отказались 800 частных клиник. Лукьянов называл эту тенденцию показателем высокого уровня демографической сознательности бизнеса.