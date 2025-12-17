Раскрыто число отказавшихся от абортов в России частных клиник

РПЦ: В России 800 частных клиник отказались от проведения абортов

От проведения абортов в России отказались 800 частных клиник. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает ТАСС.

По его данным, недавно такое решение приняла одна из крупнейших сетей частных медицинских центров в Свердловской области. До этого клиники в Крыму отказались от лицензии на проведение абортов. Аналогичные решения были приняты и в других регионах России.

«Это говорит о высоком уровне демографической сознательности бизнеса (...) [И является] примером того, как инициатива власти и церкви, а также ответственность и сознательность делового сообщества могут внести практический вклад в защиту жизни и исправление демографической ситуации в нашей стране», — обозначил Лукьянов.

Ранее в Московской области запретили склонять женщин к аборту и ввели новые правила по проведению процедуры прерывания беременности. В частности, ввели «неделю тишины» между визитом к врачу и процедурой аборта (в зависимости от срока пауза может быть только на 48 часов).