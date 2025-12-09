Реклама

В Московском регионе ввели новые правила по прерыванию беременности

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

В Московской области запретили склонять женщин к аборту и ввели новые правила по проведению процедуры прерывания беременности. Законопроект приняла областная дума, пишет MSK1.RU.

Депутаты запретили уговаривать, подкупать и обманывать, распространять информацию о безопасности абортов и отрицать ценности семьи с целью отговорить от рождения ребенка. При этом, как выяснило издание, штрафов за нарушение закона предусмотрено не будет.

Кроме того, закон предусматривает создание центров медико-социальной поддержки женщин в трудной жизненной ситуации, внедрение в работу врачей речевых модулей для создания положительных установок на рождение детей, проведение УЗИ по желанию женщины, чтобы услышать сердцебиение эмбриона, а также «неделю тишины» между визитом к врачу и процедурой (в зависимости от срока пауза может быть только на 48 часов).

Ранее сообщалось о проведении в Москве молебна против абортов. Его приурочили к 105-й годовщине легализации абортов в России.

