В Москве пройдет молебен против абортов

В Москве состоится молебен против проведения абортов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на проект «Рускатолик.рф».

Молебен пройдет в соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии 17-18 ноября. Отмечается, что на эти дни приходится 105-я годовщина легализации абортов в России.

В назначенные дни пройдет семь месс в защиту жертв абортов, отмечает канал.

Ранее вопрос абортов в очередной раз подняли и в Русской православной церкви. Там начали разрабатывать молитву для «вразумления» желающих сделать аборт россиянок. С инициативой выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов.