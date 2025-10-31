В РПЦ заявили о создании молитвы для «вразумления» желающих сделать аборт россиянок

В Русской православной церкви (РПЦ) начали создание молитвы для «вразумления» желающих сделать аборт россиянок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

С инициативой выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов. Он представил обращения прихожан по проблеме абортов на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Текст молебна планируется подготовить до 1 декабря 2025 года. Согласно постановлению Священного синода РПЦ, читать ее намерены 29 декабря каждого года в день памяти 14 тысяч «вифлеемских младенцев», с которыми расправился царь Ирод.

Молебен в храмах хотят совершать и по другим дням — по обращениям прихожан или решению настоятелей храмов.

Ранее священник Павел Островский, комментируя введение запретов на склонение женщин к абортам в регионах, заявил, что основные причины проблем с деторождением в России напрямую связаны с разводами и выбором собственного комфорта.