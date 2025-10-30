В РПЦ назвали выбирающих комфорт россиян причиной проблем с демографией

Священник Островский: Проблема деторождения напрямую связана с разводами

Основные причины проблем с деторождением в России напрямую связаны не с абортами, а с разводами и выбором собственного комфорта. Об этом в беседе с RT заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ) Павел Островский, комментируя введение запретов на склонение женщин к абортам в регионах.

По мнению священника, проблемы абортов и демографии необходимо разделять, поскольку в случае невозможности искусственно прервать беременность россияне начнут предохраняться и не заводить детей, и проблема деторождения останется такой же острой, как сейчас.

«Проблема деторождения напрямую связана не с проблемой абортов, а с проблемой разводов (...) Когда из десяти пар, вступивших в брак, разводятся восемь, это не может людей успокаивать. И вряд ли муж и жена захотят иметь много детей, когда они находятся в состоянии постоянной тревоги за целостность своей семьи», — обозначил Островский.

Священнослужитель также заявил, что современные россияне ставят собственный комфорт во главу угла, что «никак не вяжется с многодетностью и со здоровыми отношениями в семье». Он призвал делать упор на обучение людей отношениям в браке с позиции православного учения. «Современное стремление людей к комфорту и удобствам, конечно же, идет в прямое противоречие с многодетностью», — заключил он.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов связал аборты, врагов на Западе и нацистов. По его словам, финансировавшие нацистов западные фармкомпании коррумпируют российских чиновников и лоббируют аборты в стране, претворяя в жизнь планы командования Третьего рейха в отношении СССР.

