В РПЦ связали аборты, врагов на Западе и нацистов

Иерей Лукьянов: Финансировавшие нацистов фармкомпании лоббируют аборты в РФ

Финансировавшие нацистов западные фармкомпании коррумпируют российских чиновников и лоббируют аборты в стране, претворяя в жизнь планы командования Третьего рейха в отношении СССР. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС заявил иерей Русской православной церкви (РПЦ), председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, отец Феодор (Федор Лукьянов).

Священнослужитель связал политику нацистов с проходящими в России семинарами, на которых озвучиваются такие термины, как безопасный и «бархатный аборт», и также указал на действия врагов России на Западе.

«Спросим себя, уважаемые друзья, сильно ли отличаются от этого плана позиции тех, кто сегодня претендует на право быть властителями мира и хочет задавить нашу независимость, наш суверенитет?» — задался вопросом иерей РПЦ.

Ранее сообщалось, что в России начали бороться с абортами с помощью вязаных шерстяных шапок для эмбрионов.