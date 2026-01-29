Реклама

В России ужесточили требования к проводящим аборты клиникам

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: mariakray / Shutterstock / Fotodom

Минздрав России ужесточил требования к клиникам, в которых проводятся аборты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на порядок ведомства по оказанию медпомощи по профилю «Акушерство и гинекология».

Теперь искусственное прерывание беременности могут сделать только в тех клиниках, где есть операционная. Также на круглосуточном дежурстве в этом или соседнем здании должен быть анестезиолог-реаниматолог. При этом время транспортировки пациентки до него не должно превышать 20 минут.

Вместе с тем аборт на сроке до 12 недель должен проводиться в условиях дневного или круглосуточного стационара в медицинских организациях, которые имеют соответствующую лицензию.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил за обязательное согласие отца при производстве аборта. По его мнению, решение о будущем ребенка не должно приниматься одним родителем. Он также указал, что аналогичного мнения придерживается и президент России Владимир Путин.

