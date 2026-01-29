Глава РПЦ Кирилл: Нужно запретить производить аборт без согласия отца ребенка

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл выступил за обязательное согласие отца при производстве аборта. Выступление предстоятеля на пленарном заседании Совфеда опубликовала пресс-служба верхней палаты во «ВКонтакте».

Кирилл заявил, что решение о будущем детей не должно приниматься одним из родителей. Он указал, что аналогичного мнения придерживается и президент России Владимир Путин.

«Считаю, что правильно было бы, чтобы осуществление ребенка стало бы невозможным (...) без согласия отца ребенка. В случае, конечно, зарегистрированного брака», — сказал глава Русской православной церкви.

Ранее представитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов призвал принять федеральный закон о запрете склонения к абортам. Эту точку зрения разделил и глава РПЦ во время выступления в Совфеде.