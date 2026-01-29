Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 29 января 2026Россия

Патриарх Кирилл выступил за обязательное согласие отца при производстве аборта

Глава РПЦ Кирилл: Нужно запретить производить аборт без согласия отца ребенка
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл выступил за обязательное согласие отца при производстве аборта. Выступление предстоятеля на пленарном заседании Совфеда опубликовала пресс-служба верхней палаты во «ВКонтакте».

Кирилл заявил, что решение о будущем детей не должно приниматься одним из родителей. Он указал, что аналогичного мнения придерживается и президент России Владимир Путин.

«Считаю, что правильно было бы, чтобы осуществление ребенка стало бы невозможным (...) без согласия отца ребенка. В случае, конечно, зарегистрированного брака», — сказал глава Русской православной церкви.

Ранее представитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов призвал принять федеральный закон о запрете склонения к абортам. Эту точку зрения разделил и глава РПЦ во время выступления в Совфеде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Насиловавшего дома школьницу приговорили к 19 годам в российском регионе

    В России предупредили Евросоюз о реальной угрозе безопасности

    Врач назвала неочевидные причины появления сильного зуда

    Кадыров примет участие в переговорах Путина с иностранным лидером

    Выявлена неочевидная причина быстрого ухудшения когнитивных функций

    Россиянин получил большой срок за использование цифровых денег

    В НАТО вновь испугались России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok