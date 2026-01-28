Реклама

20:38, 28 января 2026Россия

Представитель РПЦ призвал к новой мере против абортов

Иерей Лукьянов призвал принять федеральный закон о запрете склонения к абортам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Chanintorn.v / Shutterstock / Fotodom

В России необходимо принять закон о запрете склонения к абортам. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви иерей Федор Лукьянов, чьи слова приводит РИА Новости.

На выступлении в Госдуме он заявил, что представители Русской православной церкви (РПЦ) надеются, что законодатели примут несколько серьезных законов, которые будут ограничивать аборты в России.

«Считаем, что такой закон нужен, его важно принять, он будет иметь большое значение именно с точки зрения изменения отношения к этому и со стороны федеральных органов власти, и системы здравоохранения», — пояснил иерей.

Ранее Лукьянов заявил, что сокращение допустимого срока для аборта с 12-й до 9-й недели беременности и полный перевод этой сферы под контроль государства могут повысить рождаемость в России.

