В РПЦ поддержали идею сократить срок аборта до 9-й недели беременности

Иерей Лукьянов поддержал идею сократить срок аборта до 9-й недели беременности
Майя Назарова

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Сокращение допустимого срока для аборта с 12-й до 9-й недели беременности и полный перевод этой сферы под контроль государства могут повысить рождаемость в России. С таким мнением выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает ТАСС.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) поддержал идею комитета Госдумы по охране здоровья, рекомендовавшего Минздраву сократить допустимый срок для аборта по желанию женщины.

По мнению иерея, для повышения рождаемости также следует разрешить проведение абортов только в государственных клиниках, поскольку в частных, как он утверждает, не соблюдается законодательство.

Лукьянов уверен, что принятые на федеральном уровне меры в «первый же год позволят коренным образом снизить число абортов».

До этого стало известно, что в Москве в храме Успения Пресвятой Богородицы Патриаршего подворья в Останкине состоялся «вразумляющий женщин» молебен против абортов.

