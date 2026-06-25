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18:09, 25 июня 2026Мир

В МИД назвали сроки вступления Европы в конфликт на Украине

Полянский: Страны Европы могут вступить в конфликт на Украине после истощения Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Страны Европы могут напрямую вступить в конфликт на Украине после истощения Киева. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в настоящее время Россия имеет дело с гибридной войной, развязанной против нее НАТО и Европейским союзом (ЕС) и ведущейся руками Украины.

«Во всяком случае, пока. Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений, и, когда Украина окончательно "сточится" о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны», — добавил он.

Ранее Полянский заявил, что Европа приблизилась к опасной черте в противостоянии с Россией. Он отметил, что европейские страны пытаются как можно глубже вмешаться в конфликт на Украине, о чем говорит разрешение на пролет украинских беспилотников через воздушное пространство стран Балтии.

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