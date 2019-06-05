Администрация Зеленского предупредила о трех кризисах

В 2019 году Украина должна подготовиться сразу к трем кризисам. Они касаются электроэнергетической отрасли, прекращения поставок российского газа, а также нехватки нефтепродуктов из-за санкций со стороны Москвы. Об этом сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус, его слова приводит УНН.

По словам Геруса, с первым кризисом — нехваткой нефтепродуктов — Украина может справиться. «У нас на начало июня есть профицит, то есть ресурсов на рынке хватает. Но нам нужно иметь подготовленные запасы, когда начнется сбор урожая — июль, август», — сказал он.

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Представитель президента добавил, что до конца июня Киев должен диверсифицировать источники поставок топлива и подготовиться к периоду уборки. Герус также намекнул на то, что угрозу государству представляют не сами кризисы, а то, что они идут один за другим.

1 июня вступил в силу запрет на поставки некоторых видов топлива из России на Украину. Под ограничения попали прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан, каменный и бурый уголь, брикеты, окатыши, кокс и другое. Эти товары можно экспортировать на Украину только по разрешению министерства экономического развития.

В конце мая бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко сообщил об огромных экономических убытках из-за конфликта с Россией.

Отношения между Киевом и Москвой ухудшились после начала конфликта в Донбассе и проведения референдума в Крыму, в результате которого полуостров вошел в состав России. В феврале 2018 года на Украине был принят закон, по которому Россия официально считается страной-агрессором, а не подконтрольные Киеву территории — оккупированными. Москва отвергает подобные обвинения.

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