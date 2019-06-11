Россияне оценили выдачу паспортов жителям Донбасса

В России 70 процентов граждан положительно относятся к решению о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Это следует из опроса «Левада-центра», передает принадлежащее семье Демьяна Кудрявцева издание «Ведомости».

Против этой инициативы высказались 22 процента жителей страны.

36 процентов респондентов опасаются, что выдача паспортов увеличит нагрузку на российский бюджет. Еще 26 процентов россиян считают, что этот шаг ухудшит отношения с Украиной. 22 процента, напротив, думают, что это положительно скажется на взаимодействии двух стран.

Большинство опрошенных (77 процентов) уверены, что такое предложение было сделано для улучшения жизни проживающих в Донбассе. 56 процентов рассматривают этот шаг как попытку расширить влияние России на самопровозглашенные республики.

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Директор «Левада-центра» Лев Гудков пояснил, что россияне одобряют выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку хотят помочь людям, которым приходится жить в состоянии войны. Вместе с тем жители страны опасаются, что расходы по обеспечению этой инициативы лягут на них.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР 24 апреля. Киев счел это решение подготовкой к аннексии региона и обратился в связи с этим в Совбез ООН. Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал «системный и ассиметричный ответ на паспортный бандитизм». Выданные в Донбассе российские паспорта признаны на Украине недействительными.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях начался в 2014 году. Украина обвиняет Россию в причастности к боевым действиям в Донбассе. Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к конфликту.

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