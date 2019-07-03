Зеленский вспомнил выражение «Моя хата с краю» про украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил выражение «Моя хата с краю» в качестве примера стереотипов про равнодушных украинцев. Его слова с Конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто приводит «Интерфакс».

Глава государства заявил, что Киев не только сосредоточен на своих проблемах, но и готов вместе со всем миром присоединиться к решению глобальных проблем, таких как изменение климата, загрязнение океанов и другие.

«Есть такое выражение "Моя хата с краю". И оно якобы характеризует украинцев. На самом деле, это миф, который не имеет ничего общего с реальностью», — подчеркнул украинский лидер.

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По его словам, украинцы не ограничены интересами только «своего двора» — они беспокоятся из-за вызовов и угроз, стоящих перед планетой. «Нам не все равно. И за свою историю мы не раз доказывали это миру», — заключил он.

2 июля Зеленский на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что тот вдохновил его заниматься политикой. Он добавил, что Канада зарекомендовала себя как друг Украины. Тогда же стало известно, что стороны подписали соглашение о поставке вооружений.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто проходит с 1 по 3 июля. Правительственную делегацию страны возглавил первый вице-премьер Степан Кубив.

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