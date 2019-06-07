Порошенко призвал военных устроить «ликбез» Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что разведке необходимо проинформировать руководство государства о присутствии российских военных в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.

Он считает, что Россия все еще контролирует вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Я призываю разведывательные органы проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, расположены кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации», — заявил бывший президент.

Также Порошенко прокомментировал последние инициативы команды президента Владимира Зеленского по поводу прекращения огня в Донбассе и заключения перемирия. «Надеюсь, что это не так, когда мы услышали в инаугурационной речи президента призыв прекращать стрелять, оказывается, он содержал смысл прекратить стрелять в ответ. Мы категорически этого не принимаем!» — сказал он.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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