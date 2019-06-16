В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о подготовке украинскими силовиками вооруженной провокации, направленной на срыв нового соглашения о перемирии в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Народной милиции, Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют обстрелять собственные позиции и гражданскую инфраструктуру в районе села Авдеевка, которое контролирует украинская армия. Ответственность за обстрелы будет возложена на вооруженные сил ДНР.

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Также в ведомстве рассказали, что к подготовке провокации активно привлекаются украинские СМИ. «После осуществления провокации будут подготовлены фейковые репортажи о потерях среди личного состава, мирных жителей, а также разрушениях объектов жилой инфраструктуры», — добавил представитель Народной милиции.

Он также подчеркнул, что вооруженные силы ДНР строго придерживаются режима прекращения огня.

Окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. 5 июня состоялось первое после его победы заседание трехсторонней контактной группы. В ходе встречи бывший президент Украины и официальный представитель страны в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов региона. Предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко счел это предательством национальных интересов страны.

В апреле 2014 года после смены центральной власти Украина начала силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы страны из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции (АТО) под контролем Службы безопасности Украины.

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