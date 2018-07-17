Путин и Трамп обсудили новые идеи по урегулированию кризиса на Украине

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине. Об этом российский лидер рассказал в интервью Первому каналу.

«Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне», — сказал Путин.

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По его словам, это может стать позитивным элементом движения вперед.

Переговоры Трампа и Путина прошли в Хельсинки 16 июля. Включая беседу тет-а-тет, они продлились четыре часа. По словам российского лидера, стороны не решили многочисленные проблемы, но сделали первый важный шаг.

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