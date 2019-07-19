Порошенко и Медведчука уличили в абсолютном диалоге по вечерам

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидларность» Петр Порошенко пребывает в «абсолютном диалоге» с главой политсовета «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом сообщает портал LB.ua со ссылкой на телеканал «1+1».

По словам премьер-министра, Порошенко и Медведчук «общаются по вечерам, координируются и будут делать это дальше».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал на законодательном уровне разобраться с пророссийскими каналами главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В преддверии первого тура президентских выборов с аналогичным заявлением выступал и Петр Порошенко. Он пообещал устроить «веселую жизнь» медиаресурсам Медведчука и ему самому после своей победы в предвыборной гонке.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине».

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