Путин прокомментировал переговоры Медведева и Медведчука

Договоренности между премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, в том числе по газовым вопросам, вполне достижимы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

«Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах, и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо», — сказал Путин на встрече с Медведчуком.

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