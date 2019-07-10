Назван лучший способ решения газового спора с Украиной

Наиболее реальным способом решить газовый спор с Украиной является создание консорциума, который бы учел интересы Москвы как поставщика газа, Киева как транзитера, а также стран Европейского союза как потребителей. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Слова украинского политика приводит РИА Новости.

Бойко отметил, что к реализации сценария консорциума «Оппозиционная платформа» сможет перейти после выборов в Верховную Раду, когда получит возможность влиять на процессы с точки зрения присутствия во власти или со стороны парламента.

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Еще одним сценарием является сохранение нынешних условий контракта, срок действия которого истечет в конце 2019 года. «Оба сценария требуют еще дополнительных консультаций», — добавил депутат.

Ранее 10 июля о двух способах разрешить газовый спор с Украиной рассказал Дмитрий Медведев. На встрече с Юрием Бойко и главой политсовета «Оппозиционной платформы» Виктором Медведчуком он назвал абсурдной и дурацкой ситуацию на Украине, когда потребители газа в «не очень богатом государстве» платят на 25 процентов больше, чем могли бы.

Стороны решили вернуться к обсуждению газовых вопросов после парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, и формирования нового правительства.

Идея создания консорциума по управлению газотранспортной системой Украины с участием России возникла много лет назад. Предполагалось, что в нем будет три стороны: Киев, Москва и Евросоюз. Но в 2013 году российские власти отказались от этого плана из-за решения Украины подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

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