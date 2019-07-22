Медведчук объяснил свою русскоязычность

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук объяснил, почему использует в разговорах русский язык, а не украинский. Свою позицию он изложил в Facebook.

«Я могу свободно разговаривать на украинском языке. Но в знак протеста специально говорю на русском, чтобы поддержать людей, особенно жителей Юго-Востока», — заявил он.

По словам Медведчука, он делает это для украинцев, которые понимают, что «суть» не в языке, «а в том, где мы живем, как мы живем и что нас ожидает завтра».

Ранее в июле председатель партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявлял, что будет публично говорить по-русски, пока Киев не вернет контроль над Крымом и Донбассом.

Материалы по теме «Гнусный язык» На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом

«Пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня тут "защищать". У меня все неплохо, как у человека, который разговаривает по-русски», — пояснил он свою позицию.

Сам Зеленский сообщал, что не видит большой проблемы в статусе русского языка в Донбассе. «Мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы», — заявил он.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, чиновники обязаны говорить по-украински на заседаниях, мероприятиях, встречах. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ в интернете также должны вестись на украинском.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!