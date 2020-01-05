Климкин заявил об отсутствии у Украины шансов скоро вступить в ЕС и НАТО

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что сейчас у Украины нет шансов вступить в Евросоюз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО). Такое мнение он выразил в интервью порталу «Сегодня».

«Такая Украина, как сейчас, я абсолютно серьезно говорю, шансов на вступление в ЕС и НАТО не имеет», — заявил Климкин.

По его словам, в ЕС и НАТО считают Украину внутренне нестабильной страной. Бывший глава МИД полагает, что это связано с олигархической системой в государстве, слабостью политической нации и идентичности.

В феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко установил курс на вступление страны в ЕС и НАТО. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что поддерживает этот курс. Однако он считает, что такие решения должны быть приняты на всенародных референдумах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Украина станет членом альянса. Однако он отказался называть какие-либо возможные даты. Генсек призвал украинские власти сконцентрироваться на реформах в стране: модернизировать оборону, улучшить судебную систему, эффективнее бороться с коррупцией. В то же время он заявил, что альянс готов помогать Украине в этих вопросах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!