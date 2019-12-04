Перспективы вступления Украины в НАТО сравнили с колонизацией Марса

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин усомнился в том, что Украина сможет добиться членства в НАТО. Его слова приводит «112 Украина».

«Подавать заявку можно на что угодно — на получение права до заселения Марса, это так же реалистично сегодня, как получение членства в НАТО», — заявил он.

Волошин считает, что при бывшем президенте страны Петре Порошенко власти «прикрывались бесконечной дискуссией о НАТО», отдаляя Украину от стандартов альянса.

2 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия должны стремиться к членству в альянсе, но также ценить «промежуточные стадии».

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Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба говорил, что кабинет министров Украины намерен за пять лет достичь соответствия страны критериям вступления в НАТО. Тогда же он уточнял, что речь идет только о готовности Киева вести переговоры о присоединении к альянсу, поскольку окончательное решение будет зависеть от НАТО.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс. В то же время он считает, что эти решения должны быть приняты на всенародных референдумах, однако организовать проведение всенародного голосования он намерен только тогда, когда украинцы будут к этому готовы.

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