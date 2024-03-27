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10:40, 27 марта 2024Бывший СССР

Каллас назвала основу безопасности Эстонии

Премьер Эстонии Каллас: сотрудничество с НАТО — основа безопасности республики
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Kira Hofmann / IMAGO / Globallookpress.com

Основа безопасности Эстонии — сотрудничество Вильнюса с НАТО. Об этом заявила премьер-министр республики Кая Каллас, передает РИА Новости.

Каллас выступила с пресс-конференцией в городе Тапа, где с 2017 года расквартирован интернациональный батальон НАТО. Она рассказала, что присутствие в Прибалтике сил альянса придает гражданам республики уверенность и чувство защищенности, и выразила надежду, что блок поможет сохранить это чувство даже в случае кризиса.

О каком именно кризисе говорила премьер, не уточняется.

Ранее к конфликту военно-политических блоков призвали готовиться в Латвии. По словам президента республики Эдгара Ринкевичса, Европе необходимо вернуть оборонные траты эпохи холодной войны.

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      Глеб Палехов
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