Каллас назвала основу безопасности Эстонии

Премьер Эстонии Каллас: сотрудничество с НАТО — основа безопасности республики

Основа безопасности Эстонии — сотрудничество Вильнюса с НАТО. Об этом заявила премьер-министр республики Кая Каллас, передает РИА Новости.

Каллас выступила с пресс-конференцией в городе Тапа, где с 2017 года расквартирован интернациональный батальон НАТО. Она рассказала, что присутствие в Прибалтике сил альянса придает гражданам республики уверенность и чувство защищенности, и выразила надежду, что блок поможет сохранить это чувство даже в случае кризиса.

О каком именно кризисе говорила премьер, не уточняется.

Ранее к конфликту военно-политических блоков призвали готовиться в Латвии. По словам президента республики Эдгара Ринкевичса, Европе необходимо вернуть оборонные траты эпохи холодной войны.