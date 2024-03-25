Ринкевичс: Европе необходимо вернуть оборонные траты эпохи холодной войны

Европе необходимо вернуть оборонные траты эпохи холодной войны, а также обсудить введение обязательной воинской службы. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс, его слова приводит газета Financical Times.

«Что касается большинства союзников по НАТО, мы должны быть честными: нам придется вернуться к расходам времен холодной войны. И для многих это было более 2 процентов», — призвал он. При этом он отметил, что в Европе необходимо достичь уровня оборонных трат в три процента от ВВП.

В то же время Ринкевичс подчеркнул, что в Европе существует необходимость серьезного обсуждения вопроса о воинской повинности. В то же время, он признал, что никто не хочет воевать.

По словам президента Латвии, введение обязательной воинской службы поможет создать более боеспособные резервные силы для сдерживания России. В то же время он признал, что командиры предпочитают иметь полностью профессиональные силы, и такое решение может оказаться непопулярным.

15 марта президент Латвии, выражая поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону, призвал разрушить Россию. В своем обращении Ринкевичс использовал фразу Russia delenda est по аналогии с крылатым латинским выражением Carthago delenda est, которое переводится как «Карфаген должен быть разрушен».