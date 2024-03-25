Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:40, 25 марта 2024Бывший СССР

В Латвии призвали Европу вернуть оборонные траты эпохи холодной войны

Ринкевичс: Европе необходимо вернуть оборонные траты эпохи холодной войны

Фото: IMAGO / Giannis Panagopoulos / Globallookpress.com

Европе необходимо вернуть оборонные траты эпохи холодной войны, а также обсудить введение обязательной воинской службы. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс, его слова приводит газета Financical Times.

«Что касается большинства союзников по НАТО, мы должны быть честными: нам придется вернуться к расходам времен холодной войны. И для многих это было более 2 процентов», — призвал он. При этом он отметил, что в Европе необходимо достичь уровня оборонных трат в три процента от ВВП.

Материалы по теме:
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022
«Большинству немцев это нравилось» Гитлер подчинил себе Германию и почти всю Европу. Кто помогал ему прийти к власти?
«Большинству немцев это нравилось»Гитлер подчинил себе Германию и почти всю Европу. Кто помогал ему прийти к власти?
6 ноября 2022

В то же время Ринкевичс подчеркнул, что в Европе существует необходимость серьезного обсуждения вопроса о воинской повинности. В то же время, он признал, что никто не хочет воевать.

По словам президента Латвии, введение обязательной воинской службы поможет создать более боеспособные резервные силы для сдерживания России. В то же время он признал, что командиры предпочитают иметь полностью профессиональные силы, и такое решение может оказаться непопулярным.

15 марта президент Латвии, выражая поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону, призвал разрушить Россию. В своем обращении Ринкевичс использовал фразу Russia delenda est по аналогии с крылатым латинским выражением Carthago delenda est, которое переводится как «Карфаген должен быть разрушен».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого по делу «Крокуса» заподозрили в связях с зарубежными радикальными проповедниками. Что известно об этом?

      В МИД заявили о работе со спецслужбами Таджикистана по теракту в «Крокусе»

      Двойные коричневые карлики оказались редкими объектами

      Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером

      Торговые центры холдинга «Крокус» приостановили работу

      Директора рудника «Пионер» задержали из-за заблокированных шахтеров

      Ким Чен Ын рассказал о подготовке армии к боевым действиям

      В Латвии призвали Европу вернуть оборонные траты эпохи холодной войны

      В Раде обвинили Запад в провалах мобилизации на Украине

      В России спрогнозировали рост доли электромобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше