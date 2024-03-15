Президент Латвии призвал разрушить Россию

Президент Латвии Ринкевичс призвал разрушить Россию по аналогии с Карфагеном

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону и призвал разрушить Россию. Соответствующая запись появилась на его странице в соцсети X.

«Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить», — написал глава государства.

В своем обращении Ринкевичс использовал фразу Russia delenda est по аналогии с крылатым латинским выражением Carthago delenda est, которое переводится как «Карфаген должен быть разрушен».

Ранее Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России. По его словам, Париж готов принять решения, которые гарантируют, что Москва никогда не победит. «Сегодня для нас наступило время сопротивления», — подчеркнул он.