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15:37, 27 апреля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли лучшее место на борту самолета

Страдающим от укачивания россиянам посоветовали сидеть ближе к иллюминатору

Фото: Marten Bjork / Unsplash

Пассажирам, страдающим от укачивания во время полета, посоветовали сидеть ближе к иллюминатору. Лучшее место на борту самолета в беседе с «Известиями» россиянам раскрыл доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.

Эксперт отметил, что это наиболее стабильная часть воздушного судна, где меньше всего ощущается тряска и вибрация. По его словам, хорошо, если у пассажира есть возможность смотреть на какой-то фиксированный объект — к примеру, на крыло лайнера.

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Однако при серьезных проблемах с укачиванием специалист рекомендует воспользоваться медикаментозными препаратами. Но принимать их следует по согласованию с врачом.

Более того, Белаш призвал пассажиров каждый час на протяжении всего полета пить по 150–200 миллилитров воды. Это позволит избежать проблем с сосудистой системой.

При этом невролог подчеркнул, что алкоголь и кофе, наоборот, выводят жидкость из организма, а также могут увеличить нагрузку на почки и сердце.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Фариза Бацазова
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