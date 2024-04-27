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15:32, 27 апреля 2024Культура

Шварценеггер признался в желании помешать Сталлоне на его пути к успеху

Актер Шварценеггер признался, что пытался помешать карьере Сталлоне
Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер признался, что препятствовал развитию карьеры своего коллеги Сильвестра Сталлоне. Его слова цитирует Hollywood Reporter.

Шварценеггер вспомнил, что в 1992 году уговорил продюсеров взять Сталлоне на главную роль в семейной комедии «Стой! Или моя мама будет стрелять». Он ожидал, что картина провалится в прокате и актер «споткнется» на пути к славе. Несмотря на то что критики назвали игру Сталлоне «глупой и абсолютно несмешной», фильм собрал 72 миллиона долларов в мировом прокате.

Сейчас оба актера с юмором относятся к своему соперничеству. «Мы дали жизнь тому, чего, я думаю, больше не существует, по крайней мере не существует в том виде, в котором было раньше, — историям о человеке против всего мира», — прокомментировал Сталлоне боевики со своим участием.

Ранее Сталлоне вспомнил о самой тяжелой полученной на съемках травме.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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