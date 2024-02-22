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18:32, 22 февраля 2024Культура

Сильвестр Сталлоне вспомнил о самой тяжелой полученной на съемках травме

Сталлоне рассказал, что получил самую тяжелую травму на съемках «Неудержимых»

Кадр: фильм «Неудержимые»

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне вспомнил о своей самой тяжелой травме, которая была получена во время съемок в фильме. Его слова приводит The Hollywood Reporter.

Артист рассказал, что серьезно пострадал на съемочной площадке фильма «Неудержимые» (2010). Во время съемок драки с персонажем бойца Стива Остина Сталлоне сильно повредил спину и занимается восстановлением до сих пор — не так давно он перенес седьмую операцию.

Актер отметил, что считает романтичным делать трюки самостоятельно, однако все, что за этим следует, по его мнению, совсем не романтично.

«Я так и не восстановился после первых "Неудержимых". Физически после этого фильма я изменился навсегда. Так что, предупреждаю, не делайте трюки самостоятельно», — подчеркнул артист.

Ранее Сталлоне раскрыл свою неожиданную связь с фильмом «Барби».

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      Анастасия Астахова
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