Шуба актера Сильвестра Сталлоне вдохновила создателей образа Кена в «Барби»

Голливудский актер и символ эпохи видеосалонов Сильвестр Сталлоне раскрыл свою неожиданную связь с фильмом «Барби». На эту тему он высказался в интервью Джимми Феллону, опубликованном на YouTube.

77-летний Сталлоне рассказал, что ему предлагали сыграть одну из ролей в популярной картине, но ему пришлось отказаться из-за занятости. Однако, по словам знаменитости, создатели «Барби» все же вдохновились его образом при работе над фильмом. В частности, костюмеры нарядили Райана Гослинга, сыгравшего Кена, в белую шубу.

«Они взяли мой маскулинный образ для Райана. Это было круто. Они нарядили его в меховое пальто», — рассказал Сталлоне. После этого ведущий показал сделанное в 1980-х годах фото, на котором его собеседник позирует в аналогичной шубе. Кроме того, в «Барби» встречаются несколько плакатов, на которых Сталлоне изображен в образе Рэмбо.

Ранее Райан Гослинг раскритиковал «Оскар» из-за отсутствия в списке номинантов премии Марго Робби, сыгравшей главную роль в фильме «Барби».