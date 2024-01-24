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15:01, 24 января 2024Культура

Райан Гослинг раскритиковал «Оскар» за отсутствие Марго Робби среди номинантов

Гослинг раскритиковал «Оскар» из-за отсутствия Робби среди номинантов премии

Фото: Fred Duval / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский актер Райан Гослинг раскритиковал «Оскар» из-за отсутствия в списке номинантов премии Марго Робби, сыгравшей главную роль в фильме «Барби». Своим мнением он поделился с изданием People.

Сам артист при этом попал в список номинантов в категории «Лучший актер второго плана» за роль Кена в том же проекте.

«Не существует Кена без Барби, и не существует фильма о Барби без Греты Гервиг (режиссер картины — прим. "Ленты.ру") и Марго Робби, двух человек, которые в большей степени ответственны за этот исторический, всемирно известный фильм. Никакое признание не было бы возможно для кого-либо из участников фильма без их таланта, терпения и гениальности», — отметил Гослинг.

Актер добавил, что Робби и Гервиг должны быть признаны «наряду с другими очень достойными номинантами».

Ранее стал известен список номинантов премии «Оскар», церемония награждения которого состоится 10 марта в Лос-Анджелесе. Картина «Барби» стала кандидатом в шести номинациях — «Лучший фильм», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая работа художника-постановщика».

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      Анастасия Астахова
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