Объявлены номинанты на «Оскар»

Фильм «Оппенгеймер» получил 13 номинаций на 96-ю премию «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 96-ю премию «Оскар». Имена кандидатов были озвучены ведущими Зази Битц и Джеком Куэйдом во время трансляции, запись которой доступна на YouTube-канале премии.

Большее количество номинаций получила картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» — проект претендует на 13 наград. 11 номинаций получил фильм «Бедные-несчастные» с актрисой Эммой Стоун, а 10 — «Убийцы цветочной луны».

Лучший фильм

В главной категории премии «Лучший фильм» оказались такие картины, как «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Барби» Греты Гервиг, «Оставленные» Вика Армстронга, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Маэстро» Мишель Тесоро, «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Прошлые жизни» Селин Сон, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Кадр: фильм «Убийцы цветочной луны»

Остальные категории

Лучший режиссер:

Жюстин Трие («Анатомия падения»)

Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)

Джонатан Глейзер («Зона интересов»)

Лучшая мужская роль:

Брэдли Купер («Маэстро»)

Колман Доминго («Растин»)

Джеффри Райт («Американское чтиво»)

Пол Джаматти («Оставленные»)

Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль:

Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

Сандра Хюллер («Анатомия падения»)

Кэри Маллиган («Маэстро»)

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Кадр: фильм «Бедные-несчастные»

Лучшая мужская роль второго плана:

Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)

Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)

Райан Гослинг («Барби»)

Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

Лучшая женская роль второго плана:

Эмили Блант («Оппенгеймер»)

Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)

Америка Феррера («Барби»)

Джоди Фостер («Дайана Найэд»)

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучший иностранный фильм:

«Идеальные дни» (Япония, Германия)

«Зона интересов» (Великобритания)

«Я капитан» (Италия)

«Общество снега» (Испания)

«Учительская» (Германия)

Лучший оригинальный сценарий:

«Анатомия падения»

«Оставленные»

«Маэстро»

«Май декабрь»

«Прошлые жизни»

Лучший адаптированный сценарий:

«Американское чтиво»

«Барби»

«Оппенгеймер»

«Бедные-несчастные»

«Зона интересов»

Лучший анимационный фильм:

«Мальчик и птица»

«Элементарно»

«Нимона»

«Мечты робота»

«Человек-паук: Паутина вселенных»

Церемония вручения

Окончательное голосование по выбору победителей пройдет с 22 по 27 февраля 2024 года. 96-ая церемония награждения состоится 10 марта в лос-анджелесском театре «Долби». Ведущим премии станет американский комик и сценарист Джимми Киммел. В этом году мероприятие уже в третий раз пройдет в марте, а не в феврале, как это было ранее. Транслировать церемонию вручения наград будет телеканал ABC.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, c 1940-х известную как «Оскар», учредили в 1929 году. Церемония награждения проводится ежегодно и транслируется в десятках стран мира.