Мир
 

Иран пригрозил приравнять американскую армию к ИГ

Перейти в «Мою Ленту»
Бойцы КСИР на параде
Бойцы КСИР на параде

Иран будет рассматривать американскую армию как экстремистскую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), если США признают террористической организацией Корпус стражей иранской революции (КСИР). Об этом заявил командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари, сообщает Reuters.

Ранее 8 октября президент США Дональд Трамп обвинил Иран в поддержке КНДР. «Я уверен, что Иран финансирует Северную Корею, я уверен, что Тегеран торгует с Пхеньяном, я уверен, что они ведут дела с КНДР, и это абсолютно недопустимо», — сказал Трамп.

Также американский лидер указал, что, по его мнению, Иран нарушает положения соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Кроме того, Трамп обвинил Тегеран в создании «проблем» на Ближнем Востоке. «Иран — это плохой игрок, и обращаться с ним будут, как с плохим игроком», — добавил президент США.

В конце прошлой недели, 4 октября, газета The Washington Post сообщила, что Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Источники газеты указывают, что американский лидер считает сделку не отвечающей национальным интересам США. По мнению The Washington Post, подобное развитие событий приведет к возвращению к политике санкций против Ирана.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Ираном и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи
Трамп после встречи с военными заговорил о «затишье перед бурей»
СМИ узнали о планах Трампа выйти из сделки с Ираном
Последние новости
Иран пригрозил приравнять американскую армию к ИГ
Овечкин забросил четыре шайбы во втором матче сезона НХЛ
Путин предрек рекордный за всю историю урожай зерна
В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании магазина
Жильцов дома без труб обязали платить за отопление в Ставрополье
Заменивший Квята француз финишировал 13-м на Гран-при Японии
МИД Саудовской Аравии исключил влияние политики США на отношения с Россией
Другие материалы рубрики
Мир05:05 2 октября

«Испанией продолжают управлять фашисты!»

На каталонском референдуме пролилась кровь
08:17Сегодня

Новый посол США в России раскрыл свою главную цель

10:32Сегодня

МИД Саудовской Аравии исключил влияние политики США на отношения с Россией

05:38Сегодня

Испанский премьер-министр допустил смену власти в Каталонии

Мир00:02 6 октября

Мне — гарем, вам — Коран

Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
03:39Сегодня

Раскрыто содержание записки лас-вегасского стрелка

06:22Сегодня

Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи

23:55 7 октября

Трамп заявил о 25 годах провальных переговоров с Северной Кореей

Мир00:0127 сентября

«Пришли русские и всех нагнули»

Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
02:24Сегодня

Трамп отказался разъяснять слова о «затишье перед бурей»

21:40 7 октября

Афганские талибы отказались воевать с ИГ

18:01 7 октября

Автомобиль врезался в пешеходов в Лондоне

Россия
«Народ начал купаться в этой аномальщине»
Россияне тупеют и все больше верят в чудеса
Разорвало: поезд протаранил автобус
Погибли 16 человек
Вадим ПотомскийБог не фраер. Он увидел
Уволенный губернатор-мем орал на чепушил и раньше всех дарил корзинки министрам
Жильцов дома без труб обязали платить за отопление в Ставрополье
Путину посвятили портрет, брелок и торт
После смерти петербурженки из-за опоздания скорой возбудили дело
Егерь перепутал тульского грибника с кабаном и убил его
Все материалы
Мир
В могилу с улыбкой
Румынское кладбище, где можно повеселиться с мертвецами
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Новый посол США в России раскрыл свою главную цель
МИД Саудовской Аравии исключил влияние политики США на отношения с Россией
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Все материалы
Бывший СССР
Мечта президента
Почему Назарбаеву не дают Нобелевскую премию
СБУ обвинила ЧВК Вагнера в уничтожении Ил-76 с украинскими десантниками
«Новый Майдан будет кровавой мясорубкой»
Почему диктатура Порошенко приведет к очередной революции на Украине
Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП
Умер купивший яхту Березовского одесский бизнесмен
Бывший свидетелем крушения МН17 офицер украинской ПВО попросил убежища в России
Порошенко продлил особый статус Донбасса на год
Все материалы
Финансы
Отскочили: ЦБ притормозил продажу Рокетбанка и «Точки»
Что ждет клиентов двух самых хайповых банков России
Воля короля
Россия и Саудовская Аравия решат судьбу цен на нефть
Греф подбил Новака покататься на Tesla
Глава МИД Саудовской Аравии спрогнозировал «скорое» снятие санкций с России
Раскрыты потери ЕС от санкций против России
Подсчитаны «мертвые» биткоины
Ошибки искусственного интеллекта обернутся миллиардными потерями для банков
Все материалы
Бизнес
Пробило на хавчик
Кого озолотят неуемные аппетиты любителей марихуаны
Как булка с котлетой
Франчайзи бургерной о том, сложно ли реализовать свою мечту
Подобрали, обогрели
Готовы ли регионы к либерализации цен на тепло
В МВФ назвали Россию бенефициаром глобального потепления
Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии систем ПРО на 15 миллиардов долларов
Орешкин решил защитить бизнес от штрафов
Nord Stream 2 разработала запасной маршрут «Северного потока-2» в обход Дании
Все материалы
Силовые структуры
Оленевод на драйве
Шаманы и пьяные вахтовики схлестнулись в бесконечных разборках на Крайнем Севере
Люди гибнут за базар
За оградами крупнейших рынков Москвы творятся темные дела
«Я видел сердце пса сквозь его разодранное тело»
Кто зарабатывает на подпольных собачьих боях в России
В Москве задержали подозреваемого в ложном минировании магазина
Полиция обвинила выживших в ДТП под Владимиром иностранцев в незаконной миграции
Житель Новосибирска признался в убийстве матери
Суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего главбуха «Седьмой студии»
Все материалы
Наука и техника
Натаниэль ПетерсонНа голову укушенный
Безумного натуралиста жалят самые опасные твари в мире
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Пшик!
Справится ли Россия с американским гиперзвуковым оружием
На единственном российском авианосце решили сэкономить 25 миллиардов рублей
Умер лингвист Вячеслав Иванов
Китаянка ослепла после беспрерывной игры на телефоне
У европейцев обнаружили признаки неандертальцев
Все материалы
Спорт
Тони Фергюсон«Где ты прячешься, кусок дерьма?»
Фергюсон удушил Ли и идет за Конором Макгрегором
Заменивший Квята француз финишировал 13-м на Гран-при Японии
Овечкин забросил четыре шайбы во втором матче сезона НХЛ
Комментатор назвал судью позором российского футбола и отказался работать
Новая первая ракетка мира рассказала об отношениях с Шараповой
Собаку съели на автоголах
Корейцы так старались в матче со сборной России, что дважды забили сами себе
Тактаров ответил на критику Емельяненко
Все материалы
Культура
Марина Цветаева и Сергей Эфрон. 1911 год«Он любовник из любовников»
Жизнь, любовь и смерть Марины Цветаевой в вещах, фотографиях и документах
В плену снов
Кто получит главную литературную премию мира
От электроовцы слышу
Кино недели с Денисом Рузаевым: «Бегущий по лезвию 2049»
Заказчика скульптуры против гендерного неравенства оштрафовали за сексизм в США
Кровь из десен
Делать ли аборт, если беременность обернулась раковой опухолью
Мединский отреагировал на сообщения о своей госпитализации
Шакира спела о любви после появления слухов о ее расставании с Пике
Все материалы
Интернет и СМИ
Руки прочь
Машина для уничтожения порно превратила людей в зверей
Захарова сравнила выдворение с Украины журналиста НТВ с охотой на ведьм
«Я просто реально блюю от перенапряжения»
Самый сексуальный депутат Москвы об интимной съемке и президентских амбициях
Клип с Путиным, Меркель, Трампом и Обамой ворвался в тренды YouTube
В США задержали автора пародийного Twitter-аккаунта от имени полицейского
Телеканал «Звезда» удалил новость о попросившем в России убежища офицере ВСУ
Антивирус Касперского обвинили в краже данных американских спецслужб
Все материалы
Ценности
Здравствуй, дерево!
Американцы поборются за автомобили своих дедов
Москвичам устроят «Революцию в звуке» с балетом «Болт»
Британские дизайнеры назвали Путина супергероем
Российская элита собралась на вертодроме посмотреть на «золотой» Bentley
Nike изменит расцветку Air Force 1
В ЦУМе начались продажи капсульной коллекции adidas Originals by Alexander Wang
Американский дизайнер посвятил одежду своей таксе
Все материалы
Путешествия
SINGAPORE - 2013/11/29: Tourists walk around on the sky-walk structures at Gardens by the Bay, notable for being one of the top 10 indoor gardens of the world. Экзотика и порядок
Россияне в Сингапуре летают в трубе и машут ногами
Названы главные недостатки российских отелей
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»
87-летний россиянин покорил Эльбрус
Навалил кирпичей
Впасть в детство и сойти с ума в волшебном доме LEGO
Пассажиры поделились главными причинами недовольства авиакомпаниями
Туристам предложили отдых в Колумбии с безлимитным сексом в окружении 60 девушек
Все материалы
Из жизни
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Вошли дважды
Они совершили идеальное ограбление и унесли миллионы, но им было мало
Копай глубже
Что скрывают в тайных тоннелях воры и контрабандисты
Плавки Кеннеди продали на аукционе за 5,3 тысячи долларов
Канадец выиграл в лотерею 25 миллионов долларов
В Финляндии нашли беременного мужчину
Культурист голыми руками убрал с дороги мешавшую ему машину
Все материалы
Спорткупе с внедорожником внутри – как это вообще возможно?
Забытый концепт-кар Mercury Montego Sportshauler и его маленький секрет
«Тойота» для императора
Эволюция самого роскошного автомобиля Японии
Автобусы, которые не умели ездить самостоятельно
История автобусов-полуприцепов
Как столб на голову
Реальные истории, когда на машины что-то падало. Что-то больше
Ford Explorer подешевел на 100 тысяч рублей
Новой машиной Бэтмена станет суперкар Mercedes-Benz
Следующий Jeep Wrangler оснастят двухлитровой «турбочетверкой»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы