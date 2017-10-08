Иран пригрозил приравнять американскую армию к ИГ

Иран будет рассматривать американскую армию как экстремистскую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), если США признают террористической организацией Корпус стражей иранской революции (КСИР). Об этом заявил командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари, сообщает Reuters.

Ранее 8 октября президент США Дональд Трамп обвинил Иран в поддержке КНДР. «Я уверен, что Иран финансирует Северную Корею, я уверен, что Тегеран торгует с Пхеньяном, я уверен, что они ведут дела с КНДР, и это абсолютно недопустимо», — сказал Трамп.

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Также американский лидер указал, что, по его мнению, Иран нарушает положения соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Кроме того, Трамп обвинил Тегеран в создании «проблем» на Ближнем Востоке. «Иран — это плохой игрок, и обращаться с ним будут, как с плохим игроком», — добавил президент США.

В конце прошлой недели, 4 октября, газета The Washington Post сообщила, что Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Источники газеты указывают, что американский лидер считает сделку не отвечающей национальным интересам США. По мнению The Washington Post, подобное развитие событий приведет к возвращению к политике санкций против Ирана.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Ираном и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.