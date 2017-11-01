Лидер Ирана предложил Путину изолировать США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным сказал, что сотрудничество Тегерана и Москвы поможет изолировать США. Сообщение размещено на сайте Хаменеи.

«Мы можем отразить американские санкции и изолировать США с помощью отказа от доллара и замены его национальными валютами в двусторонних и многосторонних экономических операциях», — сказал Хаменеи.

Также лидер Ирана назвал Путина сильным и ответственным человеком. «Именно поэтому мы можем сотрудничать с Россией в решении больших задач, требующих усилий великой державы», — добавил он.

Путин в среду прибыл в Тегеран в рамках официального визита. Президент России провел встречи с Хаменеи, президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.