Крупнейшую авиакомпанию Ирана впервые возглавила женщина

Iran Air впервые в истории авиаперевозчика возглавила женщина. Фарзане Шарафбафи до этого назначения руководила исследовательским департаментом госкомпании, а также преподавала в Технологическом университете и военной академии. Об этом в среду, 12 июля, сообщает телеканал Press TV.

У 44-летняя Фарзане Шарафбафи ученая степень доктора наук в авиационно-космической области. Она сменила в должности главу авиакомпании Фархада Парвареша, который будет представлять Иран в Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Телеканал сообщает, что главным задачей Шарафбафи в новой должности станет обновление авиапарка.

В конце декабря 2016 власти Ирана заключили контракт с Airbus Group SE на общую сумму 18 миллиардов долларов на поставку 100 самолетов для национального перевозчика Iran Air. В начале того же месяца корпорация Boeing договорилась о продаже Тегерану 80 лайнеров на общую сумму 16,6 миллиарда долларов.

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В феврале 2017 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о намерении Ирана в ближайшее время закупить 12 самолетов Sukhoi Superjet 100. Кроме того, по словам министра, Россия заинтересована наладить производство комплектующих для российских самолетов в этой стране и готова рассмотреть такой вариант при наличии соответствующего предложения.Также Москва предложила Тегерану наладить совместное производство модернизированного турбовинтового самолета Ил-114.

Государственная компания Iran Air остро нуждается в обновлении своего флота. Иранские официальные лица и западные представители отрасли оценивают, что 80-миллионному Ирану в следующем десятилетии потребуется 400 или более самолетов, чтобы заместить стареющий авиапарк. В последние годы в этой стране произошло несколько авиакатастроф с жертвами.

