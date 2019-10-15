ООН заподозрила Турцию в казнях курдов

ООН предупредила, что сообщения о внесудебных казнях гражданских лиц на северо-востоке Сирии протурецкими боевиками могут быть приравнены к военному преступлению, за которые может нести ответственность Анкара, передает агентство AFP.

Так, бойцы курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС) заявили, что по меньшей мере девять гражданских лиц были казнены в рамках вторжения Турции на северо-восток Сирии. Управление ООН по правам человека ответило, что его сотрудники просмотрели два отдельных фрагмента видеоматериалов, зафиксировавших, как предполагается, казни, совершенные джихадистами из группировки «Ахрар аш-Шам», которая связана с Турцией.

В данный момент ООН работает над тем, чтобы выявить подлинность фактов, попавших на видео, и выяснить детали событий. Там также напомнили, что «внесудебные казни могут приравниваться к военному преступлению». Кроме того, в организации подчеркнули, что Турцию как государство могут признать ответственной за преступления, совершенные ее аффилированными вооруженными группировками.

Материалы по теме Турция начала военную операцию в Сирии Армия зачищает приграничные районы от курдов. Россия и США не вмешиваются

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира», ее задачей является борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России). Операция проводится совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

США отказались поддержать курдов против Турции и вывели свои войска из Сирии. Бойцы ДСС, обычно пользовавшиеся американской поддержкой, назвали это «ударом ножом в спину».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru