Сторонница ИГ призналась в планах взорвать собор в Лондоне

Сторонница «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), арестованная в Лондоне, призналась в планах устроить теракт в соборе Святого Павла. Об этом сообщил таблоид The Daily Mail.

Женщина по имени Сафийя Амира Шейх (Safiyya Amira Shaikh) родом из британской столицы. 36-летняя террористка, сотрудничая с группой последователей ИГ, намеревалась взорвать знаменитый собор, а также отель в том же районе.

С этой целью она установила контакт со взрывотехниками и ходила на разведку, чтобы определить, где будут заложены взрывные устройства. Сообщается, что она присягнула на верность террористической группировке в период между августом и октябрем 2019 года. Также известно, что она общалась с террористами в чатах в зашифрованном мессенджере Telegram.

20 февраля ТАСС сообщил, что ФСБ арестовала в Москве шестерых граждан Киргизии, создавших террористическую ячейку.

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