Мужчина напал на прихожан мечети в Лондоне

Неизвестный напал на прихожан мечети в Лондоне недалеко от Риджентс-парка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В результате был ранен мужчина 70 лет. Полицейские обнаружили его, когда прибыли на место происшествия. Отмечается, что в настоящий момент жизни пострадавшего ничего не угрожает, его состояние оценивают как нормальное.

Sky News добавляет, что раненый мужчина мог быть муаззином (служитель мечети, призывающий на молитву — прим. «Лента.ру»). По словам очевидцев, у задержанного преступника «местный акцент». Подробности происшествия пока не известны.

В начале февраля в Лондоне произошел теракт: мужчина с ножом нанес нескольким людям ранения, после чего его застрелили полицейские. В результате нападения террориста пострадали три человека. Ответственность за него взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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