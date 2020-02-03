ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне 2 февраля, в результате которого ранения получили три человека. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении говорится, что боевик совершил атаку в ответ на призывы ИГ нападать на граждан стран, входящих в антиисламистскую коалицию.

2 февраля в британской столице произошел теракт: мужчина с ножом нанес нескольким людям ранения, после чего его застрелили полицейские. В результате нападения террориста пострадали три человека. Расследованием случившегося занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Также известно, что на теле террориста полицейские обнаружили пояс смертника. На место были вызваны специалисты для его разминирования, но оказалось, что это был муляж.

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