Названо число пострадавших при теракте в Лондоне

В результате нападения террориста с ножом на прохожих в лондонском районе Стретем пострадали два человека. Об этом сообщил Twitter-аккаунт городской полиции.

«Мы ожидаем новой информации по их состоянию (...) Мы сообщим обновленные данные, как только сможем», — говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее 2 февраля сообщалось, что в британской столице произошел теракт: мужчина с ножом нанес нескольким людям ранения, после чего его застрелили полицейские. По данным Reuters, нападавший был связан с исламистами.

В конце ноября 2019-го мужчина с ножом напал на прохожих на мосту в Лондоне. Террорист был застрелен полицией и скончался на месте. На его теле был закреплен муляж взрывного устройства.

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