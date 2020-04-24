В Казахстане от коронавируса умерла россиянка

В столице Казахстана Нур-Султане от коронавируса умерла гражданка России. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил заместитель акима казахстанской столицы Бахтияр Макен, передает корреспондент Total.kz.

«К сожалению, сегодня зарегистрирован один летальный случай. Пациентке было 64 года», — рассказал чиновник.

По его словам, женщина была госпитализирована 15 апреля. Она находилась в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию, осложненную двусторонней полисегментарной пневмонией. Состояние пациентки ухудшалось из-за хронический заболеваний, в том числе сахарного диабета.

В итоге у больной «произошла остановка сердечной деятельности». «Недавно поступила информация о том, что данная пациентка — гражданка Российской Федерации», — заключил Макен.

По последним данным, в Казахстане выявлены 2334 случая коронавируса, 22 пациента скончались. В России 68 622 человека заразились коронавирусом, умерли 615.

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