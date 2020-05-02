Пережившая испанку долгожительница пережила коронавирус

Француженка Элен Лефевр в возрасте 106 лет смогла вылечиться от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

У Лефевр коронавирус диагностировали 15 апреля врачи в доме престарелых, в котором проживает 200 постояльцев и 160 человек обслуживающего персонала. У нее была высокая температура и сильная слабость. Сейчас Лефевр находится в здравом уме и чувствует себя нормально.

Лефевр родилась за несколько дней до начала Первой мировой войны. Ей было пять лет, когда в мире разразилась пандемия гриппа-испанки, от которой погибло в мире, по различным оценкам, от 20 до 50 миллионов человек. Во время Второй мировой войны она вместе с ее матерью пешком покинула оккупированную зону Франции.

30 апреля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о рисках повторного заражения коронавирусом. Человек, организм которого выработал иммунитет к коронавирусной инфекции, может заразиться повторно — наличие антител не означает безопасность.

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