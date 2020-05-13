Минздрав заявил о балансе между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19

Россия вышла на медицинскую систему, которая позволяет удерживать баланс между поступающими и выписанными пациентами с COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Мурашко отметил, что появились препараты, которые позволяют быстрее лечить пациентов в тяжелом состоянии. Он добавил, что остались некоторые проблемы со средствами индивидуальной защиты, но «уже не так остро».

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Ранее Мурашко заявил, что возвращение к нормальной жизни будет возможно после создания вакцины от коронавируса. Он уточнил, что в случае успешных клинических испытаний первые препараты для вакцинации появятся ближе к концу июля.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрировали 242 271 случай в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

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