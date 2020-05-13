В России начнут применять пять новых препаратов для лечения при коронавирусе

Вскоре в России в клинической практике начнут использовать пять отечественных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что разработки введут в клиническую практику в ближайшие недели, и некоторые из них заменят иностранные медикаменты. «Они реально меняют картину заболевания», — отметил глава Минздрава, добавив, что одно из новых лекарств имеет противовирусную активность.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков утверждал, что реально эффективное лекарство от COVID-19 появится к осени. Сейчас ученые Regeneron Pharmaceuticals занимаются созданием препарата, который помогает иммунитету бороться с заболеванием через искусственное добавление антител. По словам Волчкова, на данный момент медицина находится в каменном веке в отношении «вирусов острой фазы» (грипп, другие коронавирусы).

По данным на 13 мая, в России коронавирус выявлен у 242 тысячи жителей, 2212 человека скончались. Страна вышла на второе место по числу зараженных.

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