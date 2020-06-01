Мишустин заявил о нехватке средств защиты для врачей в части регионов

В части регионов России есть нехватка средств защиты для врачей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания президиума координационного совета по коронавирусу, передает РИА Новости.

Мишустин поручил главам регионов оценить запасы имеющихся средств и при необходимости направить в Минпромторг заявки на их закупку.

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Ранее премьер заявил, что 19 регионов России постепенно отменяют ограничения, еще 25 готовы присоединиться к ним. Он добавил, что ситуация с коронавирусом в стране дает основания для «осторожного оптимизма», и, по оценкам экспертов, распространение инфекции «постепенно идет на спад».

На 1 июня в Росси выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 4855 человек, выздоровели — 175 877.

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