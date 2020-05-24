Путин поздравил российских мусульман с Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил активность мусульманской общины в жизни страны и ее вклад в поддержание мира и согласия в обществе. По словам российского лидера, сегодня, в сложной эпидемиологической ситуации, миссия всех мусульман наиболее востребована и служит сбережению жизни и здоровья людей.

Ранее, 18 мая, глава государства обратился к мусульманам и попросил их отмечать исламский праздник Ураза-байрам дома. Путин добавил, что к этому мусульман призывают и священнослужители. Их просят отказаться от коллективных молитв и от встреч большими компаниями.

Ураза-байрам — праздник, который символизирует окончание Рамадана, месяца строгого священного поста. В Рамадан мусульманам нельзя есть, употреблять алкоголь и табачные изделия в дневное время. Под запрет также попадает интимная близость. В 2020 году Ураза-байрам пришелся в ночь на 24 мая.

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