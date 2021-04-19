ФАС возбудила дело против Google

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube. Компанию заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, сообщается на сайте ведомства.

В ФАС назвали правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube, «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». В ведомстве почитали, что это может приводить к внезапным блокировкам пользователей и удалению аккаунтов без предупреждения или обоснования причины.

«ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках», — отметили в ведомстве.

Поводом для возбуждения дела стало заявление регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Он обратился в ФАС в декабре 2020 года.

В РОЦИТ отметили, что, исходя из формулировок в документах, регулирующих отношения YouTube и его пользователей, можно сделать вывод, что они могут регулироваться законом любого государства. В то же время размещение и показ видео в России может регулироваться законодательством других государств, что является некорректным.

Кроме того, Google может путем настроек алгоритмов для разделов «В тренде» и «Следующее» определять, какие именно видео будут просмотрены пользователем, посчитали в РОЦИТ. По мнению представителей организации, в действиях корпорации содержатся признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением.