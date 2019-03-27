В Европе обязали Google платить пользователям за видео и мемы

Европейский парламент одобрил директиву о защите авторских прав в интернете, ограничивающую свободное распространение контента в сети. Решение предстоит утвердить странам-участницам ЕС, сообщается на сайте Европарламента.

Реформа направлена на защиту создателей контента. Интернет-компании, такие, как Google и Facebook, станут платить за использование чужого контента. Прежде чем публиковать видеоролики, песни или статьи, интернет-платформы должны будут получить лицензию на их распространение. Кроме того, они обязаны оперативно блокировать и удалять контент, который запрещен автором к распространению.

Поправки не затронут публикации в онлайн-энциклопедиях, таких как «Википедия» или GitHub. Кроме того, из-под закона вывели мемы и гифки. Европейские парламентарии заверяют, что они по-прежнему будут доступны свободно.

Документ разрабатывался более двух лет и вызывал споры на этапе обсуждения. В результате за ее принятие проголосовали 348 депутатов, против — 274, 36 человек воздержались.

Против реформы выступали корпорации, в том числе Google. Незадолго до нововведений компания оштрафовали на 1,46 миллиарда евро за злоупотребления доминирующим положением на рынке. В контрактах со сторонними сайтами нашли ограничения, не позволявшие ее конкурентам размещать на этих сайтах поисковые объявления. Это третий по счету штраф, выписанный Еврокомиссией Google.

В России Google также уличали в злоупотреблении доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений. По жалобе «Яндекса» в 2015 году в отношении компании было открыто дело. В 2017 году ФАС и Google заключили мировое соглашение на шесть лет и девять месяцев. Компания согласилась скорректировать договор с производителями приложений для ОС Android в части ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков.

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